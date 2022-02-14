Киев перешел в «желтую» зону карантина
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Киев вышел из «оранжевой» зоны карантина и перешел в «желтую».
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины от 14 февраля.
В столице был превышен показатель госпитализаций. Еще 12 февраля он составил 60,8 на 100 тысяч населения (норма — менее 60), но уже 13 февраля снизился до 59,9.
В целом по Украине в «желтой» зоне, кроме Киева, находятся Полтавская и Харьковская области. В «красной» зоне, где усилен карантин, остаются Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные области — в «оранжевой» зоне.
- 14 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после четырех недель стремительного роста коронавирусной статистики ситуация с приростом новых больных стабилизировалась. Наибольший прирост наблюдался в Киеве, но спад болезни произошел раньше, чем ожидали специалисты.
- Ранее пиковый прирост до 60 тысяч больных в сутки прогнозировали на конец февраля.