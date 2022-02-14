Киев перешел в «желтую» зону карантина

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Киев вышел из «оранжевой» зоны карантина и перешел в «желтую».

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины от 14 февраля.

В столице был превышен показатель госпитализаций. Еще 12 февраля он составил 60,8 на 100 тысяч населения (норма — менее 60), но уже 13 февраля снизился до 59,9.

В целом по Украине в «желтой» зоне, кроме Киева, находятся Полтавская и Харьковская области. В «красной» зоне, где усилен карантин, остаются Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные области — в «оранжевой» зоне.

Министерство здравоохранения