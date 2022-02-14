Ученый, предсказавший столкновение ступени Falcon 9 с Луной, заявил, что ошибся. Это будет китайская ракета

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NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

Ученый Билл Грей, сообщавший о том, что ступень ракеты Falcon 9 в марте врежется в Луну, заявил, что был неправ, и скорее всего, речь идет о китайской ракете.

Об этом пишет The Verge.

Грейс специализируется на разработке программного обеспечения, которое отслеживает объекты, сближающиеся с Землей. Он рассказал, что получил письмо из Лаборатории реактивного движения NASA, которая отслеживает активные космические миссии. У лаборатории есть собственная система слежения, и она отметила низкую вероятность того, что Falcon 9 может направляться в сторону Луны.

После этого специалист проверил другие запуски космических аппаратов, которые могли бы соответствовать объекту, приближающемуся к Луне. Он выявил миссию Chang’e 5-T1, которая была запущена в октябре 2014 года. После реконструкции вероятной траектории движения аппарата Грей пришел к выводу, что в начале марта с Луной должна столкнуться китайская ракета Long March 3C, которая выводила на орбиту аппарат.

Вместе с тем астроном отметил, что было бы идеально, если бы космические агентства сообщали ученым больше информации о космических запусках, траекториях и последнем отмеченном местоположении своих ракет. По его словам, так их будет легче идентифицировать.