Amazon Prime представил первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Стриминговый сервис Amazon Prime представил первый трейлер сериала «Кольца власти», снятого по мотивам «Властелина колец».
Об этом пишет tjournal.
Ролик показали накануне, во время Супербоула-2022. Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Беггинса к Одинокой горе.
Отмечается, что у сериала будет более двадцати центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманным специально для «Колец власти». Премьера сериала на Amazon Prime Video запланирована на 2 сентября. По данным СМИ, первый сезон «Колец власти» сериал стоил $465 миллионов и его уже назвали самым дорогим шоу всех времен.
Согласно книгам Толкина, кольца власти были выкованы во Вторую эпоху Средиземья. Всего их было 20: главное Единое кольцо, еще три принадлежали эльфам, семь — гномам, девять — людям.
- В 2017 году Amazon Studios купила за $250 миллионов права на франшизу «Властелин колец» и начала работу над сериалом.