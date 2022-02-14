В США умер режиссер «Охотников за привидениями» Райтман
- Автор:
- Олег Панфилович
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В США скончался режиссер и продюсер Айван Райтман, известный по фильмам «Охотники за привидениями».
Об этом пишет Associated Press.
Он умер во сне в своем доме в Монтесито (Калифорния) 12 февраля. «Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство», — говорится в совместном заявлении детей режиссера.
Райтман выступал режиссером и продюсером всех частей «Охотников за привидениями», снятых в разные годы, начиная с 1984-го. Помимо этого, он участвовал в создании таких картин, как «Близнецы», «Полицейский из детсада», «Бетховен», «Космический джем», «Шесть дней, семь ночей», «Убей меня нежно» и «Евротур». Фильмы Райтмана несколько раз номинировались на «Оскар», а в честь самого режиссера установлена именная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.
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