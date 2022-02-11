Байден провел совещание с лидерами стран НАТО из-за ситуации вокруг Украины. Стороны выступили за диалог с РФ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с мировыми лидерами стран НАТО, обговорив с ними угрозу вторжения войск России в Украину.
Как сообщает пресс-служба НАТО, инициатором встречи выступил Байден.
На встрече были глава НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также глава Европейского Совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Участники выразили единство в поддержке Украины и готовности ввести санкции против России за вторжение, но выступили за продолжение диалога с РФ для дипломатического решения ситуации.
Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета Россия — НАТО на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности.
Не следующей неделе запланированы обсуждения между министрами обороны стран НАТО.
- Сегодня, 11 февраля, Министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России.
- Ранее покинуть Украину призвал президент США Байден.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата.