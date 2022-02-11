Байден провел совещание с лидерами стран НАТО из-за ситуации вокруг Украины. Стороны выступили за диалог с РФ

Новости

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с мировыми лидерами стран НАТО, обговорив с ними угрозу вторжения войск России в Украину.

Как сообщает пресс-служба НАТО, инициатором встречи выступил Байден.

На встрече были глава НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также глава Европейского Совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Участники выразили единство в поддержке Украины и готовности ввести санкции против России за вторжение, но выступили за продолжение диалога с РФ для дипломатического решения ситуации.

Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета Россия — НАТО на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности.

Не следующей неделе запланированы обсуждения между министрами обороны стран НАТО.