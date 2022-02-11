«Нет войне в Украине». Украинский атлет Владислав Гераскевич провел молчаливый протест на Олимпиаде-2022
- Автор:
- София Телишевская
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Суспільне
Украинский атлет Владислав Гераскевич провел молчаливый протест на олимпийских играх в Пекине.
Об этом сообщает «Суспільне».
Закончив свое выступление, ателет проходил мимо телекамеры, где провел молчаливый протест. Гераскевич показал телезрителям обращение, на котором на английском языке написано «Нет войне в Украине».
На Олимпиаде-2022 проходит второй соревновательный день в мужском скелетоне. Участники выступили в третьем заезде, определяющем топ-20 лучших финалистов — украинец занял 17 место. По итогам четвертого заезда Гераскевич уступил 18 место
После своего выступления спортсмен сказал, что это его позиция, и он не боялся дисквалификации за такой поступок.
«Нас поддержали в этом. Да, это моя позиция. Ни один нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек и не хочу войны. Хочу мира в своем государстве, хочу мира над своей головой. Не хочу, чтобы люди гибли в результате войны», — сказал Гераскевич.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.