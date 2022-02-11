Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства

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УНИАН

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе меру пресечения избранную народному депутату Петру Порошенко по делу о торговле углем с оккупированными территориями. Речь идет о сохранении личного обязательства.

Об этом судья объявил на заседании.

Личное обязательство является наиболее мягкой мерой пресечения. В соответствии с ней подозреваемый должен исполнять обязанности, возложенные на него судом, а именно:

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать об изменении работы или местожительстве;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Прокуратуры просили взять Петра Порошенко под стражу на два месяца с возможностью залога — миллиард гривен.