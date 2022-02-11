Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства
- Автор:
- София Телишевская
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УНИАН
Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе меру пресечения избранную народному депутату Петру Порошенко по делу о торговле углем с оккупированными территориями. Речь идет о сохранении личного обязательства.
Об этом судья объявил на заседании.
Личное обязательство является наиболее мягкой мерой пресечения. В соответствии с ней подозреваемый должен исполнять обязанности, возложенные на него судом, а именно:
- не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать об изменении работы или местожительстве;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
Прокуратуры просили взять Петра Порошенко под стражу на два месяца с возможностью залога — миллиард гривен.
- 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.