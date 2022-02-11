В России двух крымских татар приговорили к 11 годам заключения за участие в «Хизб ут-Тахрир»

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В России двух крымских татар приговорили к 11 годам лишения свободы. Они были участниками политической партии «Хизб ут-Тахрир».

Об этом в своем Facebook сообщила украинская обмудсмен Людмила Денисова.

«64-летний крымский татарин Зекирья Муратов лишен свободы на 11 с половиной лет, а Вадим Бектемиров — на 11 лет в колонии строгого режима. Согласно судебному приговору, оба в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме. А после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства», — заявила она.

По словам Денисовой, Муратов имеет третью группу инвалидности и ряд болезней, в частности гипертонию и стенокардию. Таким образом срок заключения для него фактически будут означать пожизненное лишение свободы.

Кроме того, во время оглашения приговора у здания «Крымского гарнизонного военного суда» были задержаны трое крымскотатарских гражданских журналистов.