Эстония предоставит Украине гуманитарную помощь на более чем €350 тысяч — для людей на Донбассе и подготовки к возможной угрозе миграции

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Эстония предоставит Украине дополнительно €351 700 в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии.

В МИД отметили, что деньги выделят для людей, живущих вблизи линии столкновения на Донбассе, а также чтобы помочь Украине подготовиться к потенциальной угрозе миграции.

На дополнительную поддержку домохозяйств и пожилых людей, живущих вблизи линии столкновения, МИД Эстонии выделит €190 тысяч. В частности, речь идет о покупке дров, основного оборудования, теплых одеял и одежды. В связи с ухудшением экономической ситуации может потребоваться и индивидуальная помощь: питание, предметы гигиены, медицинская и психосоциальная поддержка для жителей прифронтовых сел.

Остальные деньги — €161 700 — Эстония потратит на шесть палаток со спальными мешками, дополнительные кровати, обогреватели для палаток, дизельные генераторы и аксессуары для временного укрытия людей. Эти средства в феврале отправят Пограничной службе Украины для подготовки к возможной угрозе миграции.

«Конфликт [на Донбассе] затронул жизнь почти пяти миллионов человек, более трех миллионов из которых нуждаются в гуманитарной помощи, многие из которых не имеют надлежащего медицинского обслуживания и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. В эмоциональной поддержке нуждаются и люди, которые на протяжении многих лет находятся в постоянной опасности», — заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Она также подчеркнула, что эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому Эстония решила поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, «чтобы помочь облегчить страдания жителей прифронтовых населенных пунктов».