В консолях PlayStation появится украинский язык
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Karlis Dambrans
На консолях PlayStation от Sony появится официальный украинский язык. Его добавили в обновлении прошивки для PS4 и PS5.
Новую функцию заметили бета-тестеры консолей.
В самом сообщении от Sony от 8 февраля ничего не упоминается об украинском языке, но для бета-тестеров компания уже начала отправлять обновление прошивки. И в этих сообщениях Sony указывает, что добавила украинскую локализацию.
В соцсетях уже начали публиковать скриншоты с примерами официального украинского перевода на консолях PS4 и PS5.
- Компания Sony продолжит в 2022 году выпускать старые приставки PlayStation 4. Дефицит новых PlayStation 5 произошел из-за проблем с поставками микросхем. Хотя компания публично не объявляла дату остановки производства PS4, это планировалось сделать в конце 2021 года. Но за неимением микросхем старую приставку будут продолжать изготавливать.
- Новая консоль Sony PlayStation 5 поступила в ограниченную продажу во всем мире 19 ноября 2020 года. Компания к старту продаж украсила некоторые станции метро Лондона и заменила логотип подземки символами кнопок. В Украине на старте продаж PlayStation 5 стоила $399,99 (без оптического привода) и $499 (с дисководом).