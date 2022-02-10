На аукционе продали черный бриллиант весом 555,55 карата, который прибыл из космос. Покупатель заплатил криптовалютой

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Twitter / Sotheby’s

Четвертый старейший аукционный дом мира Sothebyʼs продал на торгах черный бриллиант «Энигма» весом 555,55 карата, который прибыл из космоса — либо в результате удара метеорита, либо из «алмазоносного» астероида, который столкнулся с Землей.

За камень отдали $4,3 миллиона (ожидали за него получить $6,8 миллиона). Кто именно его приобрел – неизвестно, но покупатель заплатил в криптовалюте.

Специалист по ювелирным изделиям Sothebyʼs ранее называл природный ограненный черный бриллиант такого размера «чрезвычайно редким явлением». В 2005 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный в мире.

Черные алмазы, также известные как алмазы Карбонадо, могут быть датированы от 2,6 до 3,8 млрд лет назад и содержат следы азота и водорода — элементов, найденных в межзвездном пространстве. Они также содержат осборнит — это минерал, присутствующий в метеоритах.

Twitter / Sotheby’s

Форма бриллианта «Энигма» похожа на ладонь Хамса — ближневосточный знак защиты, который переводится с арабского как «пять», то есть пять пальцев ладони. В целом, тема числа 5 проходит по всему камню: кроме своих 555,55 карата он также содержит ровно 55 граней.