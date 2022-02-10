У харьковского бизнесмена Александра Ярославского официально прокомментировали смертельное ДТП
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Мариенко Андрей / УНИАН
Пресс-служба харьковского бизнесмена Александра Ярославского прокомментировала ситуацию со смертельной аварией — заявили, что за рулем был водитель, который работал в одной из вспомогательных служб его компаний (СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем).
Свое заявление компания Ярославского DCH обнародовала на следующий день после аварии, 10 февраля.
Там заявили, что водитель ехал в Харьков, но в условиях ограниченной видимости наехал «на помеху», характер которой во время движения не распознал. Утром водитель заметил отсутствие номерного знака. Сотрудники компании сообщили полиции об инциденте и водитель приехал на допрос, сейчас он сотрудничает со следствием и ожидает меру пресечения.
Сам же Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей. Ранее он уже комментировал аварию: заявил, что в это время спал. Причастен ли автомобиль с его кортежа к ДТП, бизнесмен не подтвердил и не опроверг.
- Ночью 9 февраля, около 22:55 на дороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского, которая ехала со стороны города Чугуев в направлении Харькова, наехала на погибшего 50-летнего пешехода. На месте аварии был найден номерной знак его кортежа «0018». Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Ярославского также должны вызвать на допрос.