Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага возле мэрии Днепра

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Посольство Беларуси в Киеве 10 февраля направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за «акта вандализма»: мэр Днепра Борис Филатов заменил перед зданием мэрии беларусский красно-зеленый государственный флаг на бело-красно-белый, что является символом национального движения беларусов.

Посольство Беларуси считает замену флага «циничным проявлением недружественного отношения к суверенной беларусской нации и актом государственного вандализма». Минск требует вернуть красно-зеленый флаг у мэрии Днепра, официально извиниться и провести расследование.

Мэр Днепра Борис Филатов в ответ на это заявил в Facebook: «В отличие от нацистской и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не запрещен в Украине, поэтому молодежь может вешать в мэрии любые флаги, которые захочет».

9 февраля Филатов сообщил, что флаг беларусской общины напротив мэрии заменили бело-красно-белым — «это народная инициатива, объединяющая все национальные общины, живущие в Днепре».

Facebook / Borys Filatov

«После манипулятивных заявлений, угроз и всего бреда воспаленного ума, который Александр Григорьевич [Лукашенко] наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен бело-красно-белым. […] Днепр расстался с образом политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей», — объяснил Филатов.