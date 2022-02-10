В Хмельницком продают таблетки против COVID, которые не подлежат продаже. Минздрав предупреждает о подделке
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- София Телишевская
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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash
В аптеках Хмельницкого появился препарат «Молнупиравир», который используют при лечении коронавируса, но в Министерстве здравоохранения отмечают, что таблеток в продаже нет. Вероятно, злоумышленники продают подделку.
Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
«Препарат, который есть в продаже, не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено. Минздрав не несет ответственности за сам препарат, который, возможно, является фальсификатом и угрожает жизни пациентов», — отметил Комарида.
В министерстве подчеркивают, что полученные Украиной препараты предоставляются пациентам бесплатно и только по назначению врача.
Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.
Напомним, 6 февраля в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme. Речь идет о поставке 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир».
- «Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
- В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.