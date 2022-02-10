МИД Украины выразил решительный протест из-за блокирования Россией акваторий Черного и Азовского морей

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Такое решение Россия приняла под предлогом проведения военно-морских учений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях», — подчеркнули в министерстве.

По данным МИД, речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь, для портов Украины.

«Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву», — резюмировали в ведомстве и добавили, что совместно с партнерами готовят достойный ответ на такие действия.