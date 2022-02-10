МИД Украины выразил решительный протест из-за блокирования Россией акваторий Черного и Азовского морей
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- София Телишевская
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Nick Grapsy / Wikimedia
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Такое решение Россия приняла под предлогом проведения военно-морских учений.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях», — подчеркнули в министерстве.
По данным МИД, речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь, для портов Украины.
«Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву», — резюмировали в ведомстве и добавили, что совместно с партнерами готовят достойный ответ на такие действия.
- Накануне также появились новости о том, что из Средиземного моря в Черное море идут шесть военных кораблей России. Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов и являются большими десантными кораблями. Это «Королев» (130), «Калининград» (102), «Минск» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгий Победоносец» (016) и «Оленегорский горняк» (012). Они должны принять участие в военных учениях.
- Кроме того, Россия перекидывала из Балтийского и Каспийского морей в Азов патрульные катера проекта «Раптор». Их перевозили по суше.
- Еще в декабре 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что с точки зрения возможного вторжения для Украины Азов является «тяжелым местом». Береговая линия Азова имеет для России значительную ценность, учитывая, что ее захват даст контроль над портовыми городами Мариуполь и Бердянск, а также создаст сухопутный коридор в оккупированный Крым. Однако Данилов заверил, что противодействовать российскому флоту будут с помощью ракетных комплексов «Нептун».