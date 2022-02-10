Полицейские задержали одного из нападавших на советника генпрокурора Венедиктовой
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Правоохранители задержали одного из нападавших на помощника генпрокурора Зураба Адеишвили.
Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.
Задержанный является иностранцем.
Сообщается, что 34-летнему мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Также продолжают разыскивать его сообщников.
- 7 февраля в центре Киева четверо неизвестных избили советника генерального прокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили. По данным издания «Обозреватель», нападавшие перед избиением спросили у Адеишвили его имя и фамилию, после чего набросились с кулаками и криком: «Получай за наш народ».
- Зураб Адеишвили был министром юстиции и генпрокурором Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. После 2012 года уехал из страны. Грузия потребовала экстрадировать Адеишвили. На родине он объявлен в розыск по ряду уголовных дел.