Полицейские задержали одного из нападавших на советника генпрокурора Венедиктовой

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Правоохранители задержали одного из нападавших на помощника генпрокурора Зураба Адеишвили.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

Задержанный является иностранцем.

Сообщается, что 34-летнему мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Также продолжают разыскивать его сообщников.