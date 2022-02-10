Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Восьмой сезон выйдет в 2023 году

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Сервис Hulu заказал 20 новых эпизодов американского мультсериала «Футурама». Большинство оригинальных актеров вернутся в свои роли, а сериалом будут заниматься его же создатели — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели обещают, что героев будут озвучивать оригинальные голоса, которые были и в предыдущих сезонах. К работе они приступят уже в этом месяце, а выпуск восьмого сезона планируют на 2023 год.

«Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазого мутанта Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.