В США семье вернули кошку, которая пропала шесть лет назад. Ее нашли во Флориде — за 2 400 км

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В США в семью вернули кошку, которая, как они думали, умерла шесть лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел с семьей Силли из штата Мэн, а кошку обнаружили во Флориде — между ними более 2 400 километров. Животное отдали владельцам в среду, 9 февраля.

Семья Силли на прошлой неделе получила голосовое сообщение о том, что их кошка Эшес находится во Флориде. Животное исчезло в 2015 году во время празднования 10-летия дочери. Тогда семья долго искала кошку, но не смогла ее найти. Владельцы предполагали, что животное, вероятно, съел хищник.

Однако в начале 2022 года ветеринарная служба Флориды установила личность кошки благодаря имплантированному микрочипу и связалась с ее владельцами. Как она попала во Флориду — неизвестно.