Впервые за более чем 20 лет Россия полностью отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности
- Автор:
- София Телишевская
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Официальные представители России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 18—20 февраля.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее мнению, в последнее время конференция потеряла инклюзивность и объективность, став трансатлантическим форумом. Следовательно, Россия «потеряла интерес к этому мероприятию».
В то же время «Коммерсант» пишет, что причиной отказа Кремля отправлять официальную делегацию в Мюнхен стал шестидневный карантин для тех, кто привит не одобренными в Евросоюзе вакцинами.
Кроме того, Россию раздражает критика Запада, которая не одобряет внешнюю политику Москвы.
Президент России Владимир Путин также отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Он не согласился ни лично приехать, ни подключиться к конференции онлайн.
- В этом году конференция по безопасности пройдет 18—20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Она должна объединить ориентировочно 35 глав государств и правительств, а также около 100 министров. Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил, что среди приглашенных — канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, будет глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и 30 конгрессменов.