Адель взяла три главные награды на Brit Awards — 2022

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Главным триумфатором британской музыкальной премии Brit Awards 2022 года стала певица Адель — она взяла три награды, выйдя на второе место в списке самых титулованных артистов в истории премии. На ее счету теперь 12 наград, больше только у Робби Уильямса (13 премий).

Адель получила получила награду в номинацих «Артист года», «Лучший альбом» (“30”) и «Лучший сингл» (“Easy On Me”).

Лучшим поп\R&B-артистом признана Дуа Липа. В номинации «Лучший новый артист» победила рэп-исполнительница Little Simz. Лучшей группой стали Wolf Alice. В рок-номинации победил Сэм Фендер, а в рэп-номинации — Dave (лучшее испонение).

Лучший автор песен — Эд Ширан. Лучшим зарубежным артистом стала Билли Айлиш, а группой — Silk Sonic.

Церемонию вручения открывали Эд Ширан и группа Bring Me The Horizon.