В Белом доме против немедленных санкций в отношении «Северного потока — 2», а канцлер Германии заверил в его остановке в случае агрессии РФ
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- Костя Андрейковец
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает идею немедленно (превентивно) ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», на чем настаивают некоторые конгрессмены.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что для администрации Байдена меры против газопровода являются рычагом воздействия на России на фоне угрозы вторжения ее войск в Украину.
Псаки напомнила, что «Северный поток — 2» пока не работает, и повторила слова Байдена о том, что газопровод прекратит существование в случае войны.
До этого лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США в том, что газапровод остановят, если Россия вторгнется в Украину. На пресс-конференции с Байденом 7 февраля Олаф уходил от прямого ответа.
- Санкции против «Северного потока — 2» включены в пакет США, как и возможность отключить Россию от SWIFT. Западные СМИ однако пишут, что некоторые страны ЕС, такие как Германия, добиваются исклчения из санкций мер против энергетического и банковского секторов РФ.