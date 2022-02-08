Франция передаст Украине для экспозиции оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Anthony Choren / Unsplash
Франция передаст Украине оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика для экспозиции в Национальном музее «Гетманская столица» в Батурине в честь 350-летния со дня рождения гетмана.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это будет историческое событие для Украины. Дневник временно вернется в Украину впервые за почти 300 лет.
Дневник, который датируется 1720—1733 годами, охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании и описывает как его личную жизнь, так и политическую деятельность.
- В прошлом году Швеция передала Украине для выставки оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года. Ее выставили на показ в ноябре в Софийском соборе в Киеве.
- Конституция Орлика — это пакт конституции прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года. Его должен был принять Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные казаками в боях Швеции против России.