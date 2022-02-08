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TikTok тестирует родительский контроль и возрастной рейтинг

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Videvo

Разработчики TikTok тестируют функцию родительского контроля и ограничения доступа к контенту по возрасту.

Об этом пишет Reuters.

Разработчики заявили на брифинге, что не будут заново «изобретать колесо» и возьмут за основу уже существующие практики и модели.

У родителей (опекунов) появится возможность со своего устройства ограничивать выдаваемый контент для своих детей, а авторы контента смогут указывать возрастной рейтинг к видео, по аналогии с фильмами и играми.

Агентство пишет, что TikTok решил усилить контроль за контентом на фоне тщательной проверки со стороны властей США после критики Instagram за вред психическому здоровью подростков.