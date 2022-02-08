Зеленский назначил посла Украины в Польше вместо Дещицы
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- Екатерина Кадакова
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Офис президента / Telegram
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил нового посла.
Соответствующий указ подписал 8 февраля.
Вместо Дещицы представлять Украину в Польше сейчас будет Василий Зварыч.
«Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша», — говорится в другом указе.
- Зварыч раньше был директором Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. До этого он работал заместителем директора Департамента информационной политики МИД.
- Андрей Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году.