Зеленский назначил посла Украины в Польше вместо Дещицы

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Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил нового посла.

Соответствующий указ подписал 8 февраля.

Вместо Дещицы представлять Украину в Польше сейчас будет Василий Зварыч.

«Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша», — говорится в другом указе.