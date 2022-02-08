Лукашенко назвал фейком информацию об отправке беларусских военных в Сирию. Но документ опубликован на официальном сайте РФ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пул Первого / Telegram
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фейком согласование отправки беларусских военных в Сирию. Но этот документ опубликован на официальном российском портале.
Об этом пишет БЕЛТА.
«Вчера очередной фейк, якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новшеством. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чем говорилось, давно-давно идет речь, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-нибудь захочет уехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут», — объяснил Лукашенко.
Но он отметил, что это произойдет не сейчас, потому что врачи нужны в Беларуси, потому что «так называемая пандемия» не закончилась. Также Лукашенко заявил, что беларусам «нечего делать» в Сирии.
«Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи — поможем. Только на добровольных началах. Только после того, как у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: «правительство России приняло решение». С правительством России говорилось, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-нибудь госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и все вопросы», — подчеркнул он.
- Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении ее военного контингента из 200 человек в Сирии. Беларусский контингент будет участвовать «в гуманитарных мероприятиях» вне зоны боевых действий, его разместят в месте дислокации российской авиационной группы — на авиабазе Хмеймим. Задачу военных еще должна утвердить Беларусь, согласовав это с РФ. Беларусские военные будут подчиняться Минобороны России, но останутся под командованием Минобороны Беларуси.
- В марте 2019 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Конституция страны не позволяет отправлять военный контингент в другие страны. Также Лукашенко заявлял следующее: «Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет. [...] Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы договориться там и завтра какой-нибудь контингент перекинуть. Нет в этом никакой нужды – не нужно и нельзя. Поэтому у этого «сирийского синдрома», который проскользнул в умах некоторых людей, нет оснований».