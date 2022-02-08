Лукашенко назвал фейком информацию об отправке беларусских военных в Сирию. Но документ опубликован на официальном сайте РФ

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Пул Первого / Telegram

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фейком согласование отправки беларусских военных в Сирию. Но этот документ опубликован на официальном российском портале.

Об этом пишет БЕЛТА.

«Вчера очередной фейк, якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новшеством. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чем говорилось, давно-давно идет речь, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-нибудь захочет уехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут», — объяснил Лукашенко.

Но он отметил, что это произойдет не сейчас, потому что врачи нужны в Беларуси, потому что «так называемая пандемия» не закончилась. Также Лукашенко заявил, что беларусам «нечего делать» в Сирии.

«Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи — поможем. Только на добровольных началах. Только после того, как у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: «правительство России приняло решение». С правительством России говорилось, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-нибудь госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и все вопросы», — подчеркнул он.