Макрон заявил, что законопроект о переходном периоде отозвали по требованию «нормандского формата». В ОП это отрицали
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- София Телишевская
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Grigory Duko \ TASS \ Getty Images
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отзыв из Верховной Рады законопроекта о переходном периоде временно оккупированных территорий был требованием «нормандского формата». Хотя украинские власти уверяли, что проект закона отозвали, чтобы внести рекомендации Венецианской комиссии.
Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.
Франция и Россия приветствуют такое решение Украины, поскольку, по их мнению, законопроект «нарушает Минские соглашения».
«Мы приветствуем усилия президента Зеленского, конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках «нормандского формата». Речь идет об отзыве закона, который не соответствует Минским соглашениям, и президент Путин это упомянул. Этот закон отозвали по инициативе президента Зеленского», — заявил Макрон.
Законопроект о переходном периоде предусматривает правила и условия реинтеграции временно оккупированных территорий. Его отозвали перед встречей советников лидеров «нормандского формата», которая прошла 24 января
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук отзыв законопроекта объяснила необходимостью внести в его текст рекомендации Венецианской комиссии. Она уверена, что эти изменения невозможно внести между чтениями.
- Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму разработало Минреинтеграции. В июле его отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Верховной Раде (№ 5844).
- ВК рекомендовала привести в соответствие с международным правом положения законопроекта, уточнить ряд положений, чтобы они не были размытыми, а некоторые — четко сформулировать.