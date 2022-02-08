Макрон заявил, что законопроект о переходном периоде отозвали по требованию «нормандского формата». В ОП это отрицали

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Grigory Duko \ TASS \ Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отзыв из Верховной Рады законопроекта о переходном периоде временно оккупированных территорий был требованием «нормандского формата». Хотя украинские власти уверяли, что проект закона отозвали, чтобы внести рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Франция и Россия приветствуют такое решение Украины, поскольку, по их мнению, законопроект «нарушает Минские соглашения».

«Мы приветствуем усилия президента Зеленского, конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках «нормандского формата». Речь идет об отзыве закона, который не соответствует Минским соглашениям, и президент Путин это упомянул. Этот закон отозвали по инициативе президента Зеленского», — заявил Макрон.

Законопроект о переходном периоде предусматривает правила и условия реинтеграции временно оккупированных территорий. Его отозвали перед встречей советников лидеров «нормандского формата», которая прошла 24 января

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук отзыв законопроекта объяснила необходимостью внести в его текст рекомендации Венецианской комиссии. Она уверена, что эти изменения невозможно внести между чтениями.