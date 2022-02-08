«Часть нашей стратегии». В МИД рассказали, как дипломатия снижает эскалацию на границе

Новости

Активная дипломатия на всех уровнях снижает дальнейшую военную эскалацию вблизи украинских границ. В этом заключается основная стратегия Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Происходящее сейчас — это часть нашей стратегии. Во-первых, она заключается в том, чтобы превратить Киев в центр международной политики. Во-вторых, интенсивные визиты иностранцев в Украину в январе и феврале — это тоже один из факторов сдерживания», — заявил министр.

Еще в декабре прошлого года МИД Украины призвал партнеров приехать в Киев и посетить линию разграничения на Донбассе.

«Все это — фактор сдерживания. Россия не будет прибегать к каким-либо военным шагам, зная, что на территории Украины в это время находятся уважаемые международные гости. Это наша целостная стратегия максимальной дипломатической активности на всех уровнях, потому что мы все заинтересованы, чтобы именно дипломатическим путем урегулировать нынешний кризис», — отметил Дмитрий Кулеба.