«Часть нашей стратегии». В МИД рассказали, как дипломатия снижает эскалацию на границе
- Автор:
- София Телишевская
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Активная дипломатия на всех уровнях снижает дальнейшую военную эскалацию вблизи украинских границ. В этом заключается основная стратегия Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Происходящее сейчас — это часть нашей стратегии. Во-первых, она заключается в том, чтобы превратить Киев в центр международной политики. Во-вторых, интенсивные визиты иностранцев в Украину в январе и феврале — это тоже один из факторов сдерживания», — заявил министр.
Еще в декабре прошлого года МИД Украины призвал партнеров приехать в Киев и посетить линию разграничения на Донбассе.
«Все это — фактор сдерживания. Россия не будет прибегать к каким-либо военным шагам, зная, что на территории Украины в это время находятся уважаемые международные гости. Это наша целостная стратегия максимальной дипломатической активности на всех уровнях, потому что мы все заинтересованы, чтобы именно дипломатическим путем урегулировать нынешний кризис», — отметил Дмитрий Кулеба.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл в Украину для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Накануне лидер Франции посетил Москву.
- Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Киев 14 февраля и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.