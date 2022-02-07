В Лас-Вегасе турист сорвал джекпот в $229 тысяч, но не узнал об этом. Его нашли благодаря целому расследованию

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В американском Лас-Вегасе 8 января турист из Аризоны Роберт Тейлор сорвал джекпот на игровом автомате в более $229 тысяч, но не узнал об этом из-за сбоя в системе. Работникам казино и городским службам пришлось потратить две недели, чтобы его найти.

Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в казино Treasure Island. Тейлор выиграл джекпот и провел остаток своего отпуска в неведении, после чего вернулся в Аризону.

К тому времени автомат проверили и выявили сбой, из-за которого не сработала выдача джекпота. Сотрудники казино не знали победителя и им пришлось его искать.

Было проведено целое расследование, в котором также участвовали агенты Совета по контролю за азартными играми и представители транспортного управления штата Невада. Было просмотрено десятки часов записей с видеокамер и опрошено множество свидетелей. Спустя две недели личность Тейлора установили и менеджеры казино связались с победителем.

Тейлор должен был забрать деньги в минувшие выходные.