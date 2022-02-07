Россия согласовала отправку беларусских военных в Сирию — они будут участвовать «в гуманитарных мероприятиях»

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VALERY SHARIFULIN/TASS

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении ее военного контингента из 200 человек в Сирии.

Об этом сообщает российское издание Meduza и беларусское Zerkalo.

Соглашение подписали 3 февраля. Его основой стали российско-беларусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.

Беларусский контингент будет участвовать «в гуманитарных мероприятиях» вне зоны боевых действий, его разместят на месте дислокации российской авиационной группы – на авиабазе Хмеймим. Задачу военных предстоит еще утвердить Беларуси, согласовав это с РФ. Беларусские военные будут подчиняться Минобороны России, но останутся под командованием Минобороны Беларуси.

Россия обещает бесплатно обеспечить беларусский контингент питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также подготовит и организует эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.

В марте 2019 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Конституция страны не позволяет присылать военный контингент в другие страны. Также Лукашенко заявлял следующее: «Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет. [...] Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы договориться там и завтра какой-нибудь контингент перекинуть. Нет в этом никакой необходимости – не нужно и нельзя. Поэтому у этого «сирийского синдрома», который проскользнул в умах некоторых людей, нет оснований».