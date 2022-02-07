SpaceX начала восстанавливать интернет на Тонге. На Фиджи устанавливают станцию Starlink

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Компания Илона Маска SpaceX участвует в восстановлении интернет связи в Королевстве Тонга, которое осталось без интернета из-за извержения вулкана.

Об этом пишет Reuters.

Специалисты SpaceX устанавливают на Фиджи станцию спутниковой сети Starlink, которая проработает минимум шесть месяцев. Ей также будет пользоватся Фиджийская радиовещательная компания.

Параллельно идет починка подводного интернет-кабеля у берегов главного острова Тонга. В районе работает судно Reliance.