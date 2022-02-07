В зоне ООС на Донбассе ранили военного. Боевики трижды открывали огонь
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- Костя Андрейковец
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В зоне боевых действий на Донбассе боевики ранили украинского военного.
Об этом сообщает штаб ООС.
С начала этих суток российские боевики трижды нарушили прекращения огня и вели стрельбу из стрелкового оружия недалеко от Песков и по украинской позиции в Южном.
Ранения, вероятно огнестрельные, получил один военнослужащий. Его госпитализировали. Состояние — удовлетворительное.
- С начала февраля 2022 года боевики обстреляли КПВВ «Гнутово», ранили четырех военных и сбросили с беспилотник на поселок Павлополь (под Мариуполем) самодельные снаряды.