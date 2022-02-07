Spotify, несмотря на скандалы, не будет отказываться от подкастов Джо Рогана

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В сервисе Spotify сообщили, что не планируют, несмотря на скандалы, прекращать сотрудничество с ведущим и комиком Джо Роганом по выпуску его подкастов.

Об этом заявил исполнительный директор Spotify Даниэль Эк, пишет Reuters.

Соответствующее письмо руководство компании направило собственным сотрудникам после того, как Роган второй раз публично извинялся за использование расистских слов.

В заявлении Эка указано, что он «решительно» осуждает такие высказывания Рогана и другие его комментарии, но сервис не будет удалять его подкасты и не будет прекращать сотрудничество.

Он рассказал, что ряд подкастов Рогана были удалены по собственному решению ведущего. Эк подчеркнул, что компания должна установить четкие границы относительно публикуемого на сервисе контента, но он считает, что нельзя полностью приглушать чьи-то голоса.