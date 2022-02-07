Путин отказался в любом формате присоединяться к Мюнхенской конференции по безопасности

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Он не согласился ни лично приехать, ни подключиться к конференции онлайн.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У Путина нет в планах участия в этой конференции в любом из форматов», — отметил пресс-секретарь.

Организаторы до последнего верили, что Путин присоединится к конференции в виртуальном формате.

В этом году конференция по безопасности пройдет 18—20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Она должна объединить 35 глав государств и правительств, а также около 100 министров.

Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил, что среди приглашенных — канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Гаррис, президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, будет глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и 30 конгрессменов.