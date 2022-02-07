Госбюджет недополучил 700 миллионов гривен. Работники ГБР пришли с обыском в Криворожский горсовет
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- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Государственное бюро расследований в понедельник, 7 февраля, проводит обыски в Криворожском городском совете из-за потери почти 700 миллионов гривен госбюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, чиновники горсовета существенно занизили стоимость арендной платы за землю для местных предприятий, в результате чего бюджет понес убытки.
Также отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между горсоветом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.
- 1 февраля 2022 года Бюро экономической безопасности пришло с обысками на предприятия «Метинвеста» в Кривом Роге. В БЭБ объяснили, что обыски связаны с расследованием дела о том, что должностные лица четырех предприятий группы снижали рентную плату за пользование недрами, в результате чего государственный бюджет в 2018—2020 годах недополучил 18 миллиардов гривен. Компания «Метинвест» опровергла обвинения в неуплате ренты.