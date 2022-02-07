Госбюджет недополучил 700 миллионов гривен. Работники ГБР пришли с обыском в Криворожский горсовет

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Государственное бюро расследований в понедельник, 7 февраля, проводит обыски в Криворожском городском совете из-за потери почти 700 миллионов гривен госбюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, чиновники горсовета существенно занизили стоимость арендной платы за землю для местных предприятий, в результате чего бюджет понес убытки.

Также отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между горсоветом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.