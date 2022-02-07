В столице Канады объявили чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков против вакцинации
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Twitter / Յyanն
В столице Канады Оттаве ввели режим чрезвычайного положения из-за блокировки города дальнобойщиками, протестующими против обязательной вакцинации против коронавируса для водителей, пересекающих границу с США.
Об этом сообщает Reuters.
Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что протестующие представляют «серьезную опасность и угрозу безопасности жителей», поэтому было решено ввести такие меры.
Отметим, в акции протеста принимают участие тысячи дальнобойщиков и других протестующих, требующих отмены обязательной вакцинации и других ограничений, сотни грузовиков стоят возле парламента Канады. По оценкам полиции, в акциях принимают участие до 10 тысяч человек, правоохранители выписывают штрафы, однако признают, что у них нет достаточно ресурсов, чтобы остановить акцию протеста.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заболевший коронавирусом и находящийся на самоизоляции, вместе с семьей выехал из своего дома в центре Оттавы из соображений безопасности.
В то же время, Трюдо исключает привлечение военных для разгона протеста.
- Акция протеста дальнобойщиков «Колонна за свободу» началась 23 января в Ванкувере. Оттуда грузовики отправились в столицу Канады, по дороге к ним присоединялись десятки новых участников.
- 28 января протестующие прибыли в Оттаву, где стали лагерем возле здания парламента в центре города. Большинство людей поддерживают протестующих, однако есть и те, кто вышел на митинг, требуя прекратить акцию, потому что гудки дальнобойщиков и громкая музыка мешают местным жителям.
- В середине января Канада и США утвердили требование об обязательной вакцинации для людей, пересекающих границу. Невакцинированным дальнобойщикам из США запрещено въезжать в Канаду, а их канадские коллеги обязаны по возвращении из Соединенных Штатов находиться на 14-дневном карантине.