Президент Турции Реджеп Эрдоган после визита в Украину заболел коронавирусом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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wikimedia.org
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с женой Эмине заболели коронавирусом.
Об этом турецкий лидер сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал он.
По словам Эрдогана, у них выявили разновидность «Омикрона», которая имеет легкое течение.
В то же время президент Турции заверил, что продолжит работать из дома.
- 3 февраля Реджеп Эрдоган с супругой находились в Киеве, где встречались с украинскими чиновниками, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ходе этого визита Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами. Переговоры о подписании соглашения длились 15 лет — с 2006 года.
- Реджеп Эрдоган был вакцинирован трижды — 14 января и 11 февраля 2021 года вакциной Sinovac и 10 марта препаратом от Pfizer. В сентябре во время встречи с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран померялись уровнем антител к COVID-19.