Россия снизит орбиту Международной космической станции по требованию NASA
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Роскосмос
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева изменит орбиту Международной космической станции по требованию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Об этом сообщили в российской государственной корпорации «Роскосмос» 5 февраля.
«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать на орбите не 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — рассказал руководитель отдела баллистики корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.
Как отмечается, полет станции будет проходить на новой высоте до принятия решения о ее затоплении.
- 31 декабря 2021 года правительство США приняло решение продолжить использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.
- NASA планирует в 2031 году вывести Международную космическую станцию с орбиты и отправить ее на «космическое кладбище».