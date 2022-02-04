Исландия прекратит китобойный промысел с 2024 года

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Министерство рыболовли Исландии планирует с 2024 года прекратить китобойный промысел.

Об этом сообщает The Guardian.

«Существует мало доказательств того, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», — сказала министр Свандис Сваварсдоттир.

Сообщается, что на 2019—2023 годы в Исландии были установлены квоты, позволяющие ежегодно вылавливать 209 финвалов — второго по величине вида кита на планете после синего, и 217 малых полосатых китов. Но за последние три года два основных держателя лицензий на вылов китов приостановили деятельность, а третий ее и вовсе прекратил. За этот период только в 2014 году был убит один кит.

Издание отмечает, что спрос снизился после того, как Япония — основной рынок китового мяса — в 2019 году вернулась к коммерческому китобойному промыслу после выхода из Международной китобойной комиссии (МКК). Охота также стала слишком дорогой после того, как в Исландии расширили запретную для рыболовства прибрежную зону, что вынудило китобоев уходить еще дальше от берега.

Частично на такое решение повлияла и пандемия коронавируса. Ограничения по социальному дистанцированию привели к тому, что исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.

Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году после введенного в 1986 году моратория.