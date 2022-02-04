Греция ослабила требования для въезда вакцинированных туристов

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Правительство Греции упростило требования для въезда в страну вакцинированных туристов, освободив их от необходимости предъявлять отрицательный тест.

Об этом пишет GreekReport.

Министр здравоохранения страны Танос Плеврис заявил, что с 7 февраля туристы, обладающие действующим европейским сертификатом вакцинации против COVID-19, при въезде в Грецию больше не будут обязаны предъявлять негативный COVID-тест.

Министр туризма Василис Кикилиас заявил, что туристический сезон в Греции в этом году начнется с 1 марта. Он приветствовал решение Минздрава и назвал его шагом к увеличению потока туристов в страну, поскольку это облегчает потенциальным путешественникам планирование поездки в Грецию.