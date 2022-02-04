Украина и Словакия договорились увеличить мощности для импорта газа

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Лидеры стран уделили особое внимание вопросам энергетической безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Стороны договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств с тем, чтобы увеличить гарантированные мощности для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия — Украина.

«На фоне рисков безопасности, связанных со строительством «Северного потока — 2» важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения», — подчеркнул Зеленский.

Также президенты обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины.