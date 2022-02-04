Китай и Россия сделали совместное заявление. Пекин поддержал требования РФ о «гарантиях безопасности», упрекнув США

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Президент России Владимир Путин провел в Пекине встречу (впервые за три года) с лидером Китая Си Цзиньпином, по итогам которой стороны выпустили совместное заявление.

Заявление опубликовано на сайте президента РФ. Оно касается требований России к странам Запада на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину.

Китай поддерживает требования РФ о так называемых гарантиях безопасности, в рамках которых Москва добивается гарантий нерасширения НАТО на восток. Китай и Россия едины в неприемлемости для них укрепления Альянса.

В заявлении это подано следующим образом: «Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности».

В заявлении содержатся упреки в сторону США, которые, согласно позиции Москвы и Пекина, развивают ракетное вооружение, выходят из международных соглашений и ведут вредоносную для евроатлантического и тихоокеанского регионов политику.

При этом, Путин и Цзиньпин договорились «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны» и «противостоять искажениям истории». Также стороны заявили, что защита прав человека «не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны». Эта часть связана с санкциями за притеснения уйгуров в провинции Синьцзян.