Перед публикацией данных разведки США передали Украине информацию о российском плане провокации для вторжения
- Автор:
- София Телишевская
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Соединенные Штаты перед обнародованием данных разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы «атаке» ВСУ на русскоязычное население, передали всю информацию Украине.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Соединенные Штаты незадолго до обнародования данных разведки поделились ими с Киевом, предупредили о том, что такая информация есть. Сейчас мы ожидаем больше деталей», — сказал министр и добавил, что пока не успел пообщаться по этому вопросу с украинской разведкой.
Он также отметил, что США предупредили украинскую власть о публикации этих материалов.
«То, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели многие коварные действия РФ. Мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и еще раз обвинить в чем-то Украину», — подчеркнул министр.
- 3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия планирует снять сфабрикованный пропагандистский ролик якобы нападения украинских сил на российскую территорию или на «русскоязычное население», вероятно, Донбасса. Это видео хотят использовать в качестве повода для вторжения. Кирби сказал, что такой ролик может быть «очень натуралистичным» — вероятно, в нем будут фигурировать «трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники».