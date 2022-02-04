Дуля, киевский торт и брусчатка. Украинское креативное агентство разработало альтернативные эмодзи

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And action

Креативное агентство and action разработало для украинцев эмодзы, которые могут быть альтернативой тому, что презентовала компания Apple в бета-версии iOS 15.4

Агентство and action свои эмодзи называет «культурной диверсией». Команда разработала семь новых эмодзи, которые так или иначе отражают реалии украинцев или последние новости в комической форме. В качестве альтернативы итальянским сложенным пальцам агентство предложило добавить «дулю».

«Мы не рассчитываем, что Emojipedia добавит наш киевский торт или эмодзи дули в их каталог, хотя это было бы классно. В потоке тревожных новостей хочется немного абстрагироваться, покреативить и поднять всем настроение, где-то самоиронией, а где-то – гордостью (это я о львовской брусчатке, шучу)», — рассказал автор новых эмодзы Иван Ищенко.