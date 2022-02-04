На Эвересте за 25 лет растаял самый высокий ледник — это в 80 раз быстрее, чем он формировался

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На самой высокой горе мира Эверест из-за изменения климата растаял ее самый высокий ледник Хумбу. Лед, который формировался на леднике около двух тысяч лет, растаял примерно за 25 лет — в 80 раз быстрее, чем наростал.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Группа ученых и альпинистов посетила ледник в 2019 году и собрала образцы длиной 10 метров. Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных. Исследователи заявили, результаты подтвердили, что изменение климата по вине человека не только достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследование показало, что как только ледник обнажился, он потерял около 55 метров за четверть века. Он превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и это изменение могло начаться еще в 1950-х годах. Но потери льда были наиболее интенсивными с конца 1990-х годов. Это превращение в лед означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение, что ускоряет его таяние.

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Моделирование показывает, что из-за экстремального воздействия солнечной радиации таяние или испарение в этом регионе может ускориться более чем в 20 раз — как только снежный покров превратится в лед. Падение уровня относительной влажности и более сильные ветры также являются факторами, которые ускорили таяние.

Полученные данные служат предупреждением о том, что быстрое таяние ледников в некоторых самых высоких точках Земли может привести к ухудшению климатических последствий, включая более частые сходы лавин и высыхание источников воды, что повлияет на жизнь около 1,6 миллиарда человек в горных хребтах.

В добавок ко всему, нынешняя скорость таяния также очень усложнит экспедиции на Эверест, поскольку снежный и ледяной покров в ближайшие десятилетия будут становиться более тонкими.