Минобразования отменит указ о перевыборах президента Киево-Могилянской академии

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздно вечером 3 февраля сообщил о встречи с представителями Киево-Могилянской академии, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

По итогам встречи решили, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ «Киево-Могилянская академия». Следовательно, МОН отменит приказ о повторном конкурсе на занятие должности президента университета.

«Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза и избежать длительных судебных процессов», — подчеркнул Шмыгаль.

Выборы президента НаУКМА

27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Квит получил 235 голосов (52,80%), а предыдущая глава академии Александра Гуменная — 191 (42,92%).

В день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.

1 февраля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Минобразования не признает результаты выборов, поскольку они проходили с нарушениями. Временным руководителем назначен декан юридического факультета Денис Азаров.

2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс на должность президента академии.