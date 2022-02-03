Италия ослабит карантинные ограничения для вакцинированных
- Автор:
- София Телишевская
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Twitter / Christine Lagarde
Правительство Италии решило постепенно ослабить карантинные ограничения, которые в стране ввели из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщает итальянская ежедневная газета Corrierre della Sera.
С 10 февраля в стране отменят требование носить маски на улице, но они будут и дальше оставаться обязательными в общественном транспорте и помещениях.
С 11 февраля в ночных клубах разрешат возобновить дискотеки, но с определенными ограничениями на количество гостей. В то же время запреты будут действовать только для тех, кто не имеет COVID-сертификата, то есть для невакцинированных.
Также власти заявили, что не будут требовать бустерной вакцины у людей, которые дважды вакцинированы или уже переболели. А получившие бустер получат COVID-сертификат с неограниченнім сроком действия.
По данным издания, итальянское правительство не будет продлевать чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией. Ее срок истекает 31 марта.
- С 15 декабря 2021 года в Италии вступило в силу решение об обязательной вакцинации для некоторых профессий. Вакцинироваться должны правоохранители, преподаватели, военные и спасатели.
- С 1 февраля в Италии стала обязательной COVID-вакцинация для лиц старше 50 лет. Граждане, которые не сделали по крайней мере первую прививку, за исключением освобожденных от вакцинации по состоянию здоровья, будут разово оштрафованы на €100.