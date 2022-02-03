Синоптики из-за гололедицы объявили штормовое предупреждение в 20 областях

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Micaela Parente / Unsplash

В пятницу, 4 февраля, практически на всей территории Украины ожидается гололедица.

По данным Sinoptik.ua, повезет только жителям Одесской, Николаевской и Херсонской областей, где уже несколько дней нет осадков.

В связи с гололедицей, в 20 областях объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики посоветовали жителям этих регионов выезжать на личном автотранспорте только в случае необходимости, а также напомнили, что гололедица увеличивает тормозной путь.