Двое бывших судей киевского райсуда получили по 7 лет тюрьмы за взятку
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Высший антикоррупционный суд приговорил двух бывших судей Голосеевского райсуда Киева к реальному тюремному сроку за взятку в $8 тысяч.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Приговор вынесли бывшему судье и судье, который на момент совершения преступления был адвокатом. Взятку первому давал гражданин за положительное решение в своем деле.
Первый судья получил 7 лет и 6 месяцев с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет. Второй (за пособничество и подстрекательство к взятке) — 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Обоих взяли под стражу в зале суда. Они могут оспорить приговор в течение 30 дней.
Как сообщает «Центр противодействия коррупции», приговоры вынесли Андрею Новаку и Александру Билыку (бывший адвокат).
- В сентябре 2021 года судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за 2 тысячи гривен взятки. До этого экс-начальник одного из отделов Генеральной прокуратуры получил 2 года тюрьмы за взятку в $5 тысяч.