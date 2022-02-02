Антикоррупционное бюро обнародовало детали дела нардепа Сергея Кузьминых, которого поймали на взятке

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Прядко Денис / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало детали дела относительно народного депутата фракции «Слуга народа» Сергея Кузьминых, которого 28 января поймали на взятке.

Депутат получил свою взятку в размере 558 тысяч гривен за влияние на принятие решения. Осенью 2021 года представителю частной компании намекнули: если та планирует поставлять оборудование в больницу, то это нужно предварительно согласовать с народным депутатом — Сергеем Кузьминых.

Речь идет о ряде тендеров на закупку медицинского оборудования в Житомирскую больницу №2 имени Павлусенко. Общая сумма тендера – 40 миллионов гривен. После того, как больница оплатила стоимость оборудования для УЗИ, Кузьминых просил себе 30% «за содействие в победе» – 558 тысяч гривен.

По версии следствия, депутат и дальше планировал применить такую схему и после того, как больница перечислит деньги по другим договорам – 37,5 млн гривен, что составляет 30% от стоимости оборудования для МРТ и более 398 тысяч гривен – от стоимости лапароскопического набора для хирургических процедур.

28 января 2022 нардепа разоблачили «на горячем», сразу после передачи ему 558 тысяч гривен оговоренных средств. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием. Однако из-за «депутатского иммунитета» народного избранника задержать не смогли. И он до сих пор игнорирует повестки о вызове на допрос.