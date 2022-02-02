В Еврокомиссии решили признать газ и атомную энергетику «зелеными» на время переходного периода

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В Европейской комиссии решили признать газ и атомную энергетику зелеными в течение переходного периода до 2050 года. В этом году ЕС планирует достичь климатической нейтральности и полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

Такое решение означает, что газ и атомная энергетика тоже будут считаться зелеными, пока страны-члены ЕС будут отказываться от ископаемых видов топлива и полностью прекратят выбросы парниковых газов.

В ЕС подчеркивают, что для достижения амбициозной цели стать климатически нейтральными к 2050 году нужны частные инвестиции. Признание газа и атомной энергетики «зелеными» позволит привлечь больше инвестиций на время переходного периода в эту отрасль, чтобы страны быстрее отказались от вредного для экологии топлива.

В то же время, для этих двух видов энергетики определили четкие условия: атомная энергетика будет признаваться «зеленой», если АЭС будут отвечать требованиям ядерной и экологической безопасности, а газ — если будет способствовать процессу перехода с угля на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, Еврокомиссия введет особые требования для раскрытия информации о предприятиях, работающих в газовой и атомной энергетике. Это обеспечит прозрачность, необходимую инвесторам для лучшей оценки возможностей вложения своих средств в их деятельность.

Соответствующие изменения вступят в силу, если ни Совет ЕС, ни Европарламент не выступят против этого в течение полугода. В Совете ЕС против должны выступить не менее 20 из 27 членов, а в Европарламенте — не менее 353 депутатов. Сами же изменения заработают с 1 января 2023 года.